Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesiyle ancak yeni ve resmi bir sürecin başlayabileceği pozisyonumuz da bundan ibarettir. Halkımızın özden gelen insan haklarını acımasızca ihlal ederek, izolasyon zulmü siyasetini her geçen gün arttıran bir tarafla, bu baskıcı ve istismarcı anlayışını normalleştirecek adımlar atmayacağız, atmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Tatar, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Özden gelen müktesep haklarımızı gasp edenlere yardımcı olacak müzakere için müzakere etme zamanı geçmiştir. Bugün beni eleştirenler, hep bu masalardan geçmiş ve bu anlayışı yerinde tecrübe ederek defa defa başarısız olan ve tüketilen zemine bizzat şahit olmuşlardır.

Ben egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün teyidi için çalışmaya devam edeceğim. Egemenlik için, kayıtsız şartsız Halkımıza ait egemenliğiniz için mücadele ediyorum. Ancak kimse benden Devletimizin ve Halkımızın hak ettiği yere gelme mücadelemden vazgeçeceğimi ve geleceğimizi Rum tarafının onayına bırakmamı beklemesin.”