Doğada yeşeren ve insan sağlığına faydalı yenilebilir otları tanıtmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalde, gün boyu çeşitli kültür sanat ve eğlenceli aktiviteler ile konserler de yer aldı.

Etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

-Orçan

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Doğaya dönüş” sloganıyla festivali düzenlemeye başladıklarını kaydederek yanlış ve sağlıksız beslenme ve stresin, kanser hastalığı artmasına neden olduğunu ifade etti.

Yeniden doğaya dönüş yapılması ve ovadaki yenilebilir otların sofradaki yerini alması gerektiğini vurgulayan Orçan, amaçlarının yeni nesile hem yenilebilir otları tanıtmak, hem de ülke kültürünü yaşatmak olduğun söyledi.

Orçan’ın konuşmasını ardından Tatlısu Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösteri sundu.

-Başçeri

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de ilk kez 2002-2003 yıllarında başkâtip olarak geldiği Tatlısu bölgesinin bu denli güzel bir hale gelmesine katkı sağlayanları takdir ile karşıladığını söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Tatlısu bölgesinin, doğasını, çevresini ve kültürü koruyarak gelişmesi gerektiğine işaret ederek nesilden nesile aktarılan kültürün son derece önemli olduğunu belirtti.

Eskiye göre Tatlısu bölgesinin çok geliştiğini ifade eden Tatar, doğadan doğal bir şekilde beslenmenin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyadaki birçok çatışma, sıkıntı ve olumsuzluklara rağmen küresel ısınmayla azalan yağışlara rağmen biz durumu idare ediyoruz ama (su konusunda) Güney Kıbrıs da son aylarda büyük sıkıntılar olduğu ifade edilmektedir” şeklinde konuştu.

Cenevre görüşmelerine de değinen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği ile Rum tarafına eğer bir anlaşmaya ulaşılabilirse ülkenin nimetlerinin paylaşılabileceğini, aynı zamanda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen suyun da paylaşabileceğini ilettiklerini aktardı.

Artık düşünme sırasının Rumlarda olduğunu belirten Tatar, iki devletin iş birliğinde bu coğrafyada ülkelerin yararına olan işlerin gerçekleştirilebileceğine inanç belirtti.

Tatar, konuşmasını halkın bayramını kutlayarak tamamladı.

Stantlarda doğal el yapımı ürünlerin sunulduğu 9. Tatlısu Ot Kültür Festivali'nde gün boyu çeşitli eğlenceli aktiviteler ile Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Seyyal Taner, O Ses Türkiye ile tanınan Murat Ongun Enes, Balkan müziğinin ödüllü sanatçısı Cüneyt Şentürk, ülkenin sevilen sanatçılarından Arda Gündüz, Kadir Carlos, Gurup Gam ve Keman virtüözü Nina Koçubey de sahne aldı.