Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Uluslararası Down Federasyonu KKTC, Kanser Hastaları Yardım Derneği, Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği, Özel Eğitim Vakfı, Kıbrıs Türk MS Derneği, Çağdaş Müzik Derneği, Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği başkan ve temsilcileri katıldı.

- Tatar: “Birlik ve beraberliğimiz önemli”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı’nın halkın görüşlerine önem verdiğini, bu bağlamda düzenlenen halk konseyleri ile dernek ve sivil toplum örgütlerinin son gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Tatar, KKTC’nin kalkınması yanında sosyal, kültürel ve sağlık alanında halkın yaşamının kolaylaştırılması için yürütülen çalışmalara her zaman destek verdiğini söyledi.

Rum tarafının Türk askerinin adadan gitmesini, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasını istediğini belirten Tatar, iki ayrı devlet ve egemenlik vurgusu yaparak, Kıbrıs konusunun Türkiye olmadan çözülmesinin imkansız olduğunu, Türk askerinin adadan çekilmesinin ve garantörlüğün kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının olumsuz tutumu, emlak sektörü ve diğer sektörlerimize yönelik saldırıları bulunduğunu anlattı.

“Birlik ve beraberliğimiz önemli” diyen Tatar, Annan Planı’nda verilen sözlerin yerine getirilmediğini, federasyon görüşmelerinin tükendiğini söyledi.

Yeni sınır kapılarının açılması konusunu da değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat Sınır Kapısı’nın açılmasıyla Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’ndaki yoğunluğu azaltacağını, iki taraf arasındaki ticari ilişkilere katkı yapacağını belirtti.

- “Türk dünyası bizim için önemlidir”

KKTC’nin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret eden Tatar, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesine büyük önem verdiğine değindi.

Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olduklarını ve Türk dünyası ile ilişkilerin artırılması için çalışmaların devam etmekte olduğunu anlatan Tatar, “Türk dünyası bizim için önemlidir” dedi.

Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırma, sanatsal ve sosyal faaliyetlerin artırılması gibi konularda görüşlerin ortaya konulduğu toplantıda, Kıbrıs konusunda gelinen son aşama ve bölgedeki gelişmeler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunuldu.

Dernek, kurum ve sivil toplum örgütleri başkan ve temsilcileri de, ekonomik ve sosyal konularda görüşlerini aktarırken, Cumhurbaşkanı Tatar’a ve iki devletli çözüm şekline desteklerini ifade ettiler.

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz de hazır bulundu.