Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü bağlamında özden gelen müktesep hakların teyidi ile müzakere sürecinin başlayabileceğini vurguladı.

Yeni siyasetin Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteği ile yürüttüklerini ve bu siyasetten geri adım atmayacağını kaydeden Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın özden gelen haklar bağlamında ortak zemin arayışı içerisinde olduğunu belirterek, henüz böyle bir zemine ulaşılmadığını söyledi.

BM Genel Sekreterin Rum liderle Brüksel’de görüşmesi üzerine Kıbrıs Türk tarafının eşitlik bağlamında Genel Sekreterden görüşme talep ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 5 Nisan Cuma günü verilen randevu üzerine görüşme yapmak amacıyla New York’a gideceklerini aktardı.

Hristodulidis’in, cuma günü Genel Sekreterin Türk tarafına sunacağı önerileri kabul ettiği ve bununla ilgili bir görüşme olacağı yönünde Rum tarafında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Tatar, “Bu görüşmeyi biz talep ettik. Bu görüşme için biz kendisine eşitlik sağlanması bakımından pozisyonumuzu anlatmak için gideceğiz.” dedi. Tatar, bir anlaşma olacaksa ambargo ve izolasyonların kaldırılması gerektiğini de vurguladı.

Burak Özügergin ve beraberindeki heyeti kabul ederek değerlendirme yapma imkanı bulmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu korumak, varlığını güvenlik ve huzur içinde sürdürmesini sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs meselesinin Rum tarafının AB’ye alınmasının ardından daha da zorlaştığına işaret eden Tatar, Türkiye’nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olmasının önemine vurgu yaparak, teşekkür etti.