Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşmeye, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreter Asım Akansoy, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve YDP Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz katıldı.

Tatar’ın siyasi parti temsilcileriyle görüşmesi saat 11.50’de başladı. Parti yetkilileri, Cumhurbaşkanlığı girişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar daha sonra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Halkın Partisi’ni (HP) kabul edecek.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşmelerini tamamlamasının ardından Tatar’ın 14.00 sıralarında basın toplantısı yapması bekleniyor.