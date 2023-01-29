Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta yarım asırdır müzakere edilen federasyon çözüm modelinin artık vakit kaybı olduğunu ifade ederek “Rumlar AB üyesi olduktan sonra Türklerle herhangi bir şeyi paylaşmak istemiyor, Kıbrıs’ın tümünü Helen adası kabul ediyor. Kıbrıs’ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı kültür var, saati geri alamazsınız. Çözüm önerimiz kabul edilmedikçe herhangi bir müzakere de başlamayacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Ankara’nın kolonisi olacağı eleştirilerine ise şu şekilde cevap verdi:

“Türkiye anavatanımız, Türk ulusunun bir parçasıyız. Uluslararası toplum ambargo ve izolasyonları kaldırmazsa, tek yardım aldığımız Türkiye ile doğal olarak entegrasyonumuz hızlanacak. Türkiye, Kıbrıs Türkleri’nin başı ne zaman sıkışsa yardımına koşmuştur. İki ayrı devlet ve egemenlikte bir an önce çözüm olmazsa, bölgedeki doğalgaz kaynakları çıkartılmadan deniz altında atıl kalacak, bir süre sonra yeşil enerji ön plana çıkacağından dolayı ekonomik değeri de olmayacak. Enerji şirketleri, kriz olan bölgelere gelmek istemez.”