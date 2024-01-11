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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Tatar'ın şahsında Kıbrıs Türk halkının Regaip Kandili'ni kutlayarak bu anlamlı günde açılışı gerçekleşen Dr. Suat Günsel Camisinin de Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk milletinin Regaip Kandili'ni kutladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Töre, Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti

Töre, Erdem ve beraberindeki heyeti kabul etti

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