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Tatar’ın basın toplantısından öne çıkan açıklamaları şöyle:

-Egemen eşitlik için büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu onurlu yolculuğumuzda bizi her platformda destekleyen Türkiye Cumhuriyeti’ne müteşekkiriz.

-Sayın Erdoğan’ın gayretlerine ne kadar teşekkür etsek azdır.

-61 Yıldır temel insan haklarına erişimimizi engelleyen uluslararası aktörlere ‘bu böyle gitmez, gidemez’ dedik. 56 yıllık müzakere süreçlerinde bir sonuç alınamamıştır.

-Kıbrıs Türk tarafı olarak statükonun devamına hayır diyoruz. Federasyonda ısrarcı olan taraflar vardır, ancak onların ne istediğinin bizim için bir önemi yoktur.

-Nihai bir çözüme ulaşıncaya kadar iki devlet ortak bazı çalışmalar yürütmektedir. İki taraf arasında 9 kapı bulunmaktadır. Geçişlerin yüzde 65’i Metehan’dan yapılmaktadır. Bunu rahatlatmak için Haspolat’ta kapı açılması zaruridir. Güney Kıbrıs ise bunun için şartlar öne sürüyor. Erenköy’den ve Kiracıköy’den transit geçiş. Transit geçişler bizim açımızdan kabul edilemez. Biz Haspolat’a karşılık, kapı önerisi bekliyoruz. 20 Ocak’ta Rum liderle yapacağımızı ön gördüğümüz görüşmede bu dile getirilecektir. Haspolat kapısının açılması hem ticaretin artması hem de geçiş ve ilişkilerin geliştirilebilmesi için önem arz etmektedir.

-Önümüzdeki diğer önemli olay ise Mart ayında İsviçre’de gerçekleştirilebilecek genişleştirilmiş toplantıdır. Toplantıya ilişkin detaylar yakın zamanda belli olacaktır. Bu toplantının önemi vardır. Biz iki toplum arasındaki ilişkilerin nasıl geliştirileceğine dair konuşmalarımızı yapacağız. Hasır altı etme siyaseti ile bir yere varılamayacağını anlatmaya devam edeceğiz.

-KKTC devleti tüm bu coğrafyada huzurun barışın ve güvenliğin anahtarıdır. İşbirliğimizin devamı en büyük temennimdir.

-KKTC’nin statüsü doğal olarak yükselmiştir, kimse KKTC’den vazgeçemez.