-ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Gambiya ziyaretini değerlendiren Tatar, ‘Gambiya’da kişisel olarak herkesle muhabbettim oldu. Onlar Kıbrıs’ın gerçeklerini bilen insanlar, onlar iki ayrı devlet olduğunu ve arkamızda da Türkiye’nin olduğunu çok iyi biliyorlar’ ifadelerini kullandı.

Gambiya’da KKTC bayraklı araba ve Polis koruması eşliğinde gezdiğini dile getiren Tatar, ‘Gambiya’da tam bir devlet başkanı muamelesi gördüm’ dedi.



“Aşama aşama KKTC’nin kök salması için bunlar önemli adımlar” diyen Tatar, zamanla milli siyaseti herkesin anlayacağını söyledi.

Gambiya’nın KKTC’ye Türkiye’ye çok yakın olduğunu söyleyen Tatar, ilişkilerin ve işbirliklerinin zamanla artacağını da kaydetti.