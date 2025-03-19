Cumhurbaşkanlığı’nda saat 14.00’te yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da hazır bulundu.

-Tatar: “Gençliğimize hak ettikleri imkanları vermek bizlerin görevi ve sorumluluğudur”

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, spor dalında Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini çok önemsediğini söyledi.

Sporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sorunları olduğunu ancak ülkede çok iyi sporcular bulunduğunu belirten Tatar, Paris Olimpiyatları'nda Buse Savaşkan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin milli takımında yarışarak dereceye girdiğini hatırlattı.

İzolasyonların büyük bir haksızlık olduğunu kaydeden Tatar, bazı Kıbrıslı sporcuların Türkiye takımlarında yer bulduğunu söyledi.

“Türkiye’nin bize olan desteğini her zaman önemsiyoruz.” diyen Tatar, altyapı imkanlarının artmasının ve gençlerin spor yapma olanağı bulmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

-Lefkoşa'ya yüzme havuzu için destek talep etti

Ülkede yüzme sporunun önemine de değinen Tatar, bir yüzme havuzuna ihtiyaç olduğunu belirterek, Lefkoşa’ya bir yüzme havuzu kazandırılması için Bakan Bak’tan destek istedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin spor dallarındaki başarılarını yakından izlediğini söyleyen Tatar, KKTC’de de kişisel sporlarda çok başarılı çocuklar olduğunu ve bunları erken yaşlarda yetiştirmek gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çocuklara ve gençlere gerekli fırsatları vermenin herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, “Bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği her alanda olduğu gibi burada da fevkalade önemlidir.” dedi.

KKTC futbolunun Asya Ligi gibi liglerde fırsat yakalayabileceğini aktaran Tatar, “Gençliğimize sizlerin de desteği ile hak ettikleri imkanları vermek bizlerin görevi ve sorumluluğudur.” diye konuştu.

-Bak: “Bizler için Kıbrıs’ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli”

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sözlerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek başladı.

Kıbrıs ziyaretinde yurtları ziyaret edeceğini ve öğrencilerle iftar yapacağını aktaran Bak, ada için üniversite öğrencilerinin öneminin çok büyük olduğunu kaydetti; Türkiye’den KKTC’ye eğitime gelen öğrencilerin barınma kapasitesini artırmak istediklerini söyledi.

KKTC’nin spor platformlarında yer alması için çaba gösterdiklerini anlatan Bak, KKTC’de spor tesisleri yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Osman Aşkın Bak, sporun gençler için öneminden bahsederek, KKTC’li başarılı sporcuların Türkiye forması altında önemli işler yaptığını belirtti.

-Cevdet Yılmaz 10 Nisan'da gelecek

“Bizler için Kıbrıs’ın başarısı, güçlü olması çok çok kıymetli. Her platformda bunları savunuyoruz.” diyen Bak, 10 Nisan’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Havuz talebini hızlı şekilde değerlendireceklerini ve bu talebi yerine getireceklerini ifade eden Bak, KKTC’nin turnuvalarda yer alması için çalıştıklarını da kaydetti.

Sporda KKTC’nin güçlü bir alt yapıya sahip olmasının aynı zamanda kendi altyapıları olduğunu belirten Bak, KKTC’li sporcuların TC milli forması altında yer almasının çok gurur verici olduğunu söyledi.

Bu yıl TEKNOFEST’in de KKTC’de yapılacağını anımsatan Bakan Bak, çok güzel bir festival olacağını söyledi.