Oldukça yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Aliyev’in kendilerine destek belirttiğini anlatan Tatar, “Aynı milletin evlatları, büyük Türk milletinin ayrılmaz parçasıyız” dedi.

Görüşmede, “tek millet üç devlet” ifadesini kullandığını söyleyen Tatar, Aliyev’in de bu ifadeyi desteklediğini anlattı.

Bundan sonraki süreçte gerek turizm gerek eğitim gerek kültürel olarak bu güçlü bağların daha da güçlenmesi için gerekli adımların atılacağını dile getiren Tatar, KKTC’nin TDT’ye gözlemci üye olması sürecine işaret etti, “bu cepheyi güçlendirmek, aramızdaki kadim bağları daha ileriye taşımak gerek” dedi.

“Biz hep Azerbaycan’ı yakından takip ediyoruz” diyen Tatar, Türkiye’nin ise KKTC için en önemli ülke olduğuna işaret etti, “Hem anavatan, hem huzurun ve güvenliğin teminatı. Bölgenin siyasi istikrarının ve dengelerin korunması adına TC’nin KKTC’deki varlığı çok önemli” dedi.

“Azerbaycan’ın Karabağ mücadelesinde Türkiye gibi biz de Kıbrıs’tan süreci izledik" diyen Tatar “Sizlerin zaferi bizlerin de zaferi oldu” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Türk mücadele tarihi hakkında bilgi veren Tatar, “gönül bağı kader birliği bizleri daha da yakınlaştırmıştır” şeklinde konuştu, “zulüme ve saldırılara direnen bir milletin evlatlarıyız” dedi.

Tatar basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.