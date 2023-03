Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Narenciyeciler Birliği, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Derneği, Güzelyurt Lefke Narenciye Üreticileri Birliği, Kesim Ekipleri Birliği, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, KKTC Seracılar Birliği, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği- Küçükbaş Hayvan Üreticileri Temsilcisi, Balıkçılar Birliği, Yedidalga Yeşilırmak Üreticiler Birliği ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği başkan ve temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde çok büyük acılar ve can kayıpları yaşandığını ifade ederken Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin kıvançta ve tasada her zaman bir olduğuna da dikkat çekerek deprem felaketinde arama-kurtarma faaliyetlerine katılan, her türlü yardım ve katkıda bulunan devlet kurumları ile sivil toplum örgütlerine, şirketlere gönüllü olarak bu çalışmalarda yer alan kişilere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıya katılan örgütlerin başkan ve temsilcilerine, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak da bilgi verdi.

Toplantıda söz alan örgüt başkanları ve temsilcileri, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren ellerinden gelen ter türlü yardım ve katkıda bulunduklarını ifade ederken bu yardım ve katkılara devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya katılan örgüt yetkilileri, üretimde karşılaştıkları sorunları dile getirip üretim ve toprak olmadan var olunamayacağını da ifade ederken, sorunları ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanlığı’nda bugüne kadar düzenlenen toplantılara 67 örgüt katılırken, belirlenen program doğrultusunda Halk Konseyi’nin oluşumuna yönelik toplantılar ileriki günlerde de devam edecek.