Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’a Özgürlük ve Adalet kampanyası çerçevesinde KKTC’yi ziyaret eden İngiliz parlamenterleri kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı’nda dün gerçekleşen görüşmede, yıllardır devam eden Kıbrıs sorununda yeni bir sayfa açarak iki devlet temelinde gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşma zamanının geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Heather Wheeler, Baroness Nosheena Mobarik, Giles Watling, Pauline Lathan, David Reed, Çetin Ramadan ve Rikki Williams oluşan parlamenterler heyetiyle yaptığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Tatar garantör ülke olarak Kıbrıs sorununu ve Kıbrıs’ta yaşananları yakından bilmesine rağmen İngiltere’nin Kıbrıs Türk halkına yönelik eşit ve adil muamele sergilememekte olduğunu dile getirdi.

İngiltere’nin eski Başbakanı Harold MacMillan’ın 1950’lerde İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı açıklamalarda Kıbrıs Türk halkının “self-determinasyon” hakkına sahip olduğunu söylediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan müktesep haklarının bulunduğunu, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerinin EOKA’nın saldırılarına maruz kaldığını hatırlattı.

Rum tarafının Kıbrıs Türklerini temsil etme gibi yasal ve demokratik hakkının olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yarım asırdır, Rum tarafının pek çok anlaşmayı reddeden taraf olmasına rağmen, Kıbrıs Türk tarafına uygulanan insanlık dışı ve haksız ambargoların kaldırılması için verilen sözlerin tutulmadığını, halen doğrudan ticaret ve direkt uçuşların olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis’in Rum tarafının 15 kez çözüm planını reddettiğini yazdığına da değinerek, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un da yazdığı makalelerde Kıbrıs’ta iki devletli bir antlaşmayı desteklediğini kaydetti.

Avrupa Birliği’nin Rum tarafının üyesi yapılmasıyla tarafsız olmadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri tutmadığını anımsattı.

KKTC’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla bir devlet olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet siyaseti Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle ortaya koyduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere’nin adada iki egemen üssünün yer aldığına dikkat çekerek, Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarının teyidi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 61 yıl sonra Kıbrıs’taki gerçeklere bağlı olarak her iki tarafın da yararlanabileceği yan yana yaşayan iki egemen eşit devlet temelinde bir antlaşmanın zamanının geldiğini belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı heyetinden Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.