“Bu kavramı destekliyorum. Burada esas amaç KKTC ’nin dünyada kabul görmesi için sağlam zeminde ilerlemek. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de olabilir Kıbrıs Türk Devleti de…”

TRT Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan’a konuşan Tatar, Oktay’ın Kıbrıs Türk Devleti ifadesine destek verdiğini söyledi. Tatar, Karahasan’a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı

Hayati tehlikesi devam ediyor

Hayati tehlikesi devam ediyor

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