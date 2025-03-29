Cumhurbaşkanı Tatar, yayımladığı mesajda ülkedeki ve yurtdışındaki tüm vatandaşların, Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında “Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan bayramlar, kardeşliğin, saygının ve sevginin öne çıktığı, sevinç ve kederlerin paylaşıldığı günlerdir. Unutmayalım ki, hoşgörü ve anlayış, halkımızı her zaman daha güçlü kılmaktadır ” ifadelerini kullandı.

“Bayramlarda dargınlıklar bir tarafa bırakılmalıdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, son günlerde ülkede yaşanan gelişmelerin çeşitli tartışmalara yol açtığını da üzüntüyle takip ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının tarihi boyunca büyük bir hoşgörüye, karşılıklı saygıya ve anlayışa sahip olduğunu söyleyen Tatar, “Toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren en önemli unsurlardan biri, farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilmesidir.” dedi

“Kıbrıs Türk halkı Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş bir halktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, laiklikle inanç özgürlüğünün bir arada yaşayabileceğini, bu bağlamda, bireylerin dini inançlarını özgürce yaşama hakkının korunmasının, demokratik toplum anlayışının gereği olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı olarak, hükümetin, muhalefet ve sivil toplum örgütlerini de dahil ederek başlattığı süreci yakından takip ettiklerini kaydeden Tatar, tüm kesimlerin sağduyulu bir şekilde, uluslararası normları da dikkate alarak bu sürece katkı koyması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, herkesin bu dönemde halkı kutuplaştıran ve ötekileştiren söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

“Bayram günlerinin ve birbirimizin kıymetini iyi bilelim. Bu günleri, olumsuzlukları sonlandırmak için bir fırsata çevirelim. KKTC’de farklı görüşte insanların kucaklaşabildiğini gösterebileceğimiz bir bayram geçirelim” dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm vatandaşlarımızın, Türkiye’deki kardeşlerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun." sözleriyle mesajını noktaladı.