"19 Mayıs 1919, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir “diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı bu anlamlı gün, ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük yolundaki kararlılığının en güçlü göstergesidir. Atatürk, Türk istiklalini ve halk egemenliğine dayanan bir devleti gençlerimize emanet etmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı da Atatürkçü düşünceyi, tüm zorluklara rağmen benimsemiş, kendi varoluş mücadelesinde O’ndan ilham almış ve uzun, meşakkatli bir sürecin sonunda kendi egemen devletini kurmuştur. Yaşadığımız tüm zorlukları birlik ve beraberlik içerisinde aşacak, devletimizi yaşatma ve özgürlüğümüzü koruma kararlılığımızı bir kez daha güçlü bir şekilde yineleyeceğiz.

Bizler, karanlıkları aydınlatan Atatürkçü düşüncenin temsilcileriyiz. Gücümüzü milletimizden, halkımızdan alıyoruz. Bizim için esas olan özgürlük, egemenlik ve milletçe güven ile sağlık içinde geleceğe yürümektir. Bunun için durmadan çalışacak, gençlerimiz ve halkımızla birlikte bu yolda ülkemiz için en iyi olanı başaracağız.

Kıbrıs Türkü, Atatürkçü düşünceden ve çağdaşlıktan ödün vermeden, gençlerine sahip çıkarak daha güzel yarınlara yürümeye devam edecektir.

Bu vesileyle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; başta geleceğimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum."