KKTC Başbakanlığınca, İstanbul'da bir otelde "1. Kentler ve Kültürler Buluşması" düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün ne anlama geldiğini bir kez daha dünyaya güçlü şekilde duyuracaklarını belirterek, "Biz bir kez daha federal temelde bir anlaşmayla bizleri bir tehlikeye sürükleyebilecek entrikalara hayır diyoruz." dedi.

Artık yeni bir siyasetin varlığına işaret eden Tatar, "Bu siyaset milli bir siyasettir." ifadesini kullandı.

Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız bir Türk devleti olarak Türk devletlerinin en güneydeki bir temsilcisi ve dolayısıyla tümünün Akdeniz'e açılan bir kapısı, bir penceresidir." diye konuştu.

Tatar, kendisinin başbakanlık döneminde Maraş açılımını yaparken Murat Kurum'un çok yardımlarının olduğunu belirterek, Kurum'a seçimde başarılar diledi.