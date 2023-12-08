KKTC’nin değerlerinin tanıtılması anlamında bu gibi etkinliklerin önemine vurgu yapan Tatar, ülkenin yeşili, mavisi ve çevresiyle dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu kaydetti; Kıbrıs Türk halkının da sanat ve kültüre çok değer veren bir halk olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kendi çektiği fotoğraflardan oluşan ve İstanbul Ticaret Odası tarafından açılan “40’ıncı yılında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gözünden KKTC” sergisi hakkında TAK muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar fotoğraflarını bir araya getirerek İstanbul’da bir sergi açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti; sergiyi düzenleyen ve dün büyük bir katılımla açılışını yapan İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) teşekkürlerini sundu.

İstanbul Ticaret Odası’nın sergi için Eminönü’ndeki İTO Yeni Camii Hünkar Kasrı’nı seçmiş olmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Tatar, mekanın tarihi ortamının yanında turistlerin uğrak noktası olduğunu kaydetti.

“Memleket sevgisinden...”

Tatar, fotoğrafçılığa ilgisinin “memleket sevgisinden” olduğunu kaydederek, başka ülkelerde fotoğraf çekme isteğinin olmadığını söyledi.

Çekmiş olduğu fotoğrafların büyük bir kısmını yürüyüşlerinde gözüne çarpan doğal güzellikler olduğunu belirten Tatar, bunun yanında Kıbrıs sanatını, kültürünü ve gastronomi zenginliklerini gösteren fotoğrafların da sergide yer aldığını belirtti.

Fotoğraflar arasında kendisi için çok özel fotoğraflar olduğunu belirten Tatar, özellikle dağ, deniz ve bulut içerikli fotoğraflarını çok sevdiğini ifade etti.

Tatar, fotoğraf çekmeye küçük yaşlarda başladığını kaydederek, o zamanlar KODAK makinesiyle çekmiş olduğu fotoğrafları Foto Diana’ya verdiğini ancak o zamanlar bu fotoğrafların kendisine ulaşmasının 15 günü bulduğunu söyleyerek, günümüzde fotoğraf çekmenin kolaylığına dikkat çekti.

29 Aralık’a kadar İstanbul’daki fotoğraf severlerin sergiyi ziyaret edebileceğini söyleyen Tatar, gelecek günlerde yine kendi çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan bir serginin KKTC’de açılacağını duyurdu.