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Lacroix bugğn saat 15.30'da Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile de görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, müzakere heyeti üyeleri ve danışmanların da yer aldığı görüşmede Lacroix’ya BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere bugün adaya gelen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix’yı kabul etti.

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