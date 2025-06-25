Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından bu yıl sekizincisinin düzenleneceği Kıbrıs Türk Kültür Festivaline katılmak üzere KKTC’den ayrıldı.

Birleşik Krallık ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Tatar, bir dizi temasta bulunacak, Parlamenterlerle görüşmeler gerçekleştirecek, yerli basınla canlı yayınlara katılacak, görsel ve yazılı basına mülakatlar verecek.

29 Haziran Pazar akşamı Londra'dan ayrılıp KKTC'ye dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra ziyareti sırasında Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor.