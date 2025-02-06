İlk tören Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Şampiyon Melekler Şehitliği’nde düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel ile eşi Zerrin Üstel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü, parti genel başkanları, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye’den milletvekilleri, aileler, askeri ve sivil erkan ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Sorumlusu Faruk Seçkin tarafından dua okunmasıyla devam etti, kabirlerin ziyaret edilerek çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

-Tatar: "Öylesine bir acı ki ne unutulur, ne unutacağız"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada, “İki yıldır bu acı yüreklerimizi parçalamıştır. Öylesine bir acı ki ne unutulur, ne unutacağız, Şampiyon Melekler’imiz ve onların öğretmenleri Kıbrıs Türkü’nün kalbinin en müstesna yerinde her zaman yaşamaya devam edecektir.” dedi.

Tatar, iki yıl önce belki daha önce hiç yaşanmamış asrın felaketi depremlerin; yavrularını, Şampiyon Melekler’ini öğretmenlerini, aileleri kaybeden Kıbrıs Türk halkı için çok büyük bir felaket ve dram olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü’nün tek yürek olduğu hadiselerin nadir olduğunu kaydeden Tatar, milli mücadele yıllarından sonra Şampiyon Melekler sayesinde yeniden tek yürek olunduğunu, Şampiyon Melekler’in yaşatılması için yapılan çalışmalar, dava süreci ve verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü’nü birleştirdiğini vurguladı.

İki yılın hiç kolay geçmediğinin altını çizen Tatar, başta Şampiyon Melekleri Yaşatma Deneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya olmak üzere Şampiyon Melekler’in ailelerini mücadeleleri nedeniyle tebrik etti.

“Biz tek yürek bu mücadeleyi sürdüreceğiz.” diyen Tatar, gelecek nesillerin böyle bir olayla karşı karşıya gelmemesi için İsias davasının örnek dava olduğunu ifade etti.

Bugünkü anma etkinlikleri çerçevesinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda da anma töreni düzenleniyor.

Bugün ayrıca Yeniboğaziçi Şehitliği’nde Mülkiye Dağlı, Abide Dağlı, Nazife Dağlı, Osman Çetintaş ile Havin Kılıç; Atlılar Kabristanlığı’nda Perihan Çetiner; Dörtyol Kabristanlığı’nda Bedriye Yeniçeri ve Ecem Yeniçeri; Vadili Kabristanlığı’nda İbrahim Yakula; Ulukışla Kabristanlığı’nda Kaan Selim İş’in kabirleri ziyaret edilecek.

Akşam da Gazimağusa’da Osman Fazıl Polatpaşa Camii’nde Şampiyon Melekler ve diğer deprem şehitleri için mevlit okunacak.