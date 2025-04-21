Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, mesajında “Katolik dünyasının ruhani lideri, insan hakları ve evrensel barışa yönelik çağrılarıyla küresel düzeyde izler bırakmış olan Papa Francis’in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.” dedi.

Papa Francis’in yalnızca dini bir lider değil, aynı zamanda barış, diyalog ve dayanışmanın savunucusu olarak dünya kamuoyunda saygı kazandığını belirten Tatar, “Kendisinin özellikle küresel adalet, çevre ve mülteci hakları konularındaki duyarlılığı, insanlık adına önemli mesajlar taşımıştır. Bu acı kayıptan dolayı Katolik dünyasına, Vatikan’a ve Papa Francis’in değerli sevenlerine şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına en derin taziyelerimi sunar, başsağlığı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.