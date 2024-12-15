Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar açılışta yaptığı konuşmada, bu organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yapılanın çok anlamlı olduğunu kaydetti. Tatar parkın hayata geçmesinde emeği olan Serdarlı-Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ile ekibine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsisas davasının ortak bir dava olduğunu, bu mücadelede bir ve beraber olduklarını vurguladı ve Şampiyon Meleklerinin unutulmayacağını, isimlerinin her zaman yaşatılacağımı kaydetti. Aileler ile mücadele devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkı olarak acılarının büyük olduğunun altını çizdi.

Gösterilen sabır ve metanetten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ailelerin yalnız olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ortak dava olan İsaias Davası’nın istenilen şekilde seyretmesinin ve adaletin yerini bulmasının en büyük temennisi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkü, asrın felaketi olarak adlandırılan bu acıyı yüreklerinde taşırken, her türlü ambargoya rağmen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmek amacıyla Adıyaman’da olan Şampiyon Meleklerimizin orada şehit oldular... Şampiyon Meleklerimizi her zaman kalbimizin en müstesna yerinde yaşatacağız. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk milletine ise başsağlığı diliyorum” dedi.