Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı vesilesiyle Kıbrıs Gazisi Halit Seyran, TMT Mücahidi Şenay Kuyucuoğlu ile şehit Fuat Feridun ve şehit Ramiz Turan’ın yakınlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşup, devlet sahibi olması ve huzur içinde yaşamasını şehitlere borçlu olduğunu söyledi.

“Şehitlerimizi ne unuturuz, ne unuttururuz”diyen Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.