Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk İlkokulu’nda düzenlenen kermese katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, okulun adını taşıyan Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyanın en önemli dünya liderlerinden olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün onun çizdiği yolda yürüdüğünü ve devletini kurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasının devamında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çağdaş değerlere bağlı kalarak kendi kültürümüz ve maneviyatımıza bağlı kalarak, sizlere daha güzel bir devlet bırakmak için çalışıyoruz” dedi.

Öğrencilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, özveriyle çalışan öğretmenleri de tebrik etti.