Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, teşkilatın daha iyi bir noktaya gelmesi için katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı’na da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten ötürü TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev’e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, kendisini ülkeye davet etti.

TDT Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev de konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı uluslararası organizasyonlarda görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a görüşmede; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal eşlik etti.