Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüştü.

İstanbul'da bulunan TDT Sekreterya binasında yapılan görüşme Türkiye saatiyle 15.00'te başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı'na KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar eşlik etti.

Tatar, görüşme sonrasında BRT ve TAK muhabirine yaptığı açıklamada, kasım ayında Özbekistan’ın Semerkant kentinde yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde KKTC’nin anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edildiğini hatırlatarak, o günden itibaren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve kendisinin çeşitli faaliyetlerle ilişkileri geliştirmeye çalıştığını kaydetti.

Perşembe günü Ankara’da yapılacak TDT Olağanüstü Zirvesi’ne katılacağını duyuran Tatar, bugün TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüşerek, Zirve öncesi yapılacak hazırlıklar, orada düzenlenebilecek ikili toplantılar ve çalışmaları ele aldıklarını ve konuşma talebini ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, çarşamba günü Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcı Rosemary DiCarlo ile yapacağı görüşme için yarın akşam Kıbrıs’a döneceğini ve ardından Çarşamba günü Ankara’ya gideceğini dile getirdi.

“TDT’DEN BAŞLAMAK ÜZERE KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA UYGULANAN KISITLAMALARIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Eylül’de New York’ta yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler üzerinde uygulanan ambargo ve izolasyonların bir zulüm niteliğinde olduğuna yönelik çağrısına işaret eden Tatar, tüm bu kısıtlamaların Türk Devletleri Teşkilatı’ndan başlayarak yavaş yavaş kaldırılmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını aktardı.

Tatar, bu konuları AB ve diğer ülkeler ile konuştuklarına dikkat çekerek, bir anlaşma isteniyorsa, bunun çağdışı kısıtlamalardan vazgeçilmesi ve Kıbrıslı Türklerin önünün açılması ile olabileceğini söyleyerek, ekonomik alanda güçlü olunmasının herkesin çıkarına olacağını vurguladı.

Tatar, “mücadelemiz devam ediyor” dedi.

26’NCI AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ

Tatar, çeşitli ülkelerin cumhurbaşkanları, eski devlet başkanları ve sivil toplum liderlerinin yer alacağı Zirve’de yapacağı konuşmaya da değinerek, burada KKTC’nin turizmde ve yükseköğretimdeki başarılarına, yabancılar tarafından duyulan ilgi, eğitim ve sağlık sistemi ile kurulan şirketler aracılığıyla yapılan hizmet ihracatına yer vereceğini, Doğu Akdeniz’de KKTC’nin bir cazibe merkezi olabileceği yönünde son gelişmeleri anlatacağını kaydetti.

“Artık Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Son derece önemli aşamalar kaydedilmiştir” diyen Tatar, Singapur ve Dubai modellerine benzer bir şekilde KKTC’nin gelişmekte olduğu belirterek, konuşmasında pandemi süreci ve KKTC’nin de evlatlarını kaybetmesine neden olan depremin yansımalarıyla mücadele ediyor olduklarını, gelecek süreçte ise topluma çok daha açık ve sürdürülebilir bir yapı ile bir gelecek vaad etme konusundaki çalışmalarını yürüteceklerini anlatacağını söyledi.

Tatar, “KKTC’nin özellikleri, güzellikleri, cazibesi, mavisiyle, yeşiliyle, içerisinde bulunduğu başarı hikayesiyle, potansiyeliyle geleceğinin çok daha parlak olabileceği yönünde ben umudumu hiçbir zaman yitirmedim” ifadelerini kullandı.