Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sporun önemine değindi ve "Spor demek gençlik demek" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin spora önem verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, sporun her alanında başarılı gençlerin olduğunu ifade etti. Türkiye'nin spor alanında da verdiği desteğe değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’deki kurum ve kuruluşlarla kurulan işbirliğinin gençlere yeni fırsatlar sunduğunu ve bunun önemli bir değer olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti'nin altyapısının çok güçlü olduğunu ve imkanlarının oldukça gelişmiş olduğunu” belirterek, spor alanına katkı koyan, işbirliği içerisinde sporculara destek olan herkese teşekkür etti.

Türkiye ile var olan işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm kısıtlamalara ve ambargolara rağmen gençlerimizin spor alanında önemli başarılara imza attığını ifade etti. Kıbrıs Türk gençlerinin Türkiye Cumhuriyeti takımlarında yer alıp, yarışlara katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerimizin yolunu açmak adına mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak ise kabulden duyduğu mutluluğu ifade ederek, spor alanında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aktarımında bulundu.