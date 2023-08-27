Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, seçildikten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği gibi TC Genel Kurmay Başkanı olduktan sonra Orgeneral Metin Gürak’ın da ilk ziyaretini KKTC’ye yapmasının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Orgeneral Metin Gürak’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi gerçekleştirdiğini ziyaretinin de ayrı bir anlamı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta İngiliz İdaresi döneminde Türk Silahlı Kuvvetlerin, Kıbrıs Türkleri’nin askeri eğitim alması ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın örgütlenmesi konusunda çalışmaları olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkleri’nin direnerek var olmasında büyük katkıları olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki garantörlük hakkını ilk kez 1964 yılında Erenköy Direnişi’nde hava harekatıyla kullandığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekatı’nın ise bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

KKTC’nin yapmak istediği Pile-Yiğitler Yolu hakkında Birleşmiş Milletler’in gösterdiği tepkiye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Pilot Cengiz Topel öldürüldüğünde ve köylerde Türkleri öldürdükleri katliamlar yapıldığında, Birleşmiş Milletler nerdeydi” diye sordu.

Pile’deki vatandaşların mağduriyetini gidermek ve insani bir amaç için yol yapmak istediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rumlar’ın Pilede yol, bina ve üniversite yaptığını ancak Türkler yol yapmak isteyince tepki gösterildiğini, ortada bir çifte standart olduğunu, karşı tarafın amacının Pile’deki Türk nüfusu azaltıp, karma köyü, tamamen Rum köyü yapmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin, mavi vatanda, petrol, doğalgaz ve diğer güvenlik meseleleri ile statüsünün yükseldiğini belirterek, Kıbrıs’ta bir anlaşma olursa KKTC’nin anlaşmanın bir parçası olacağını vurguladı.

Kıbrıs’ta yeni siyaseti belirlerken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile her zaman istişare içinde olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye ile uyum içinde olduklarını kaydetti.

Müzakere masasına egemen eşitlik ve eşit statünün kabulü ile oturulacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte federal temelde çözüm için görüşmeler yapıldığında, masadan kalkarken tavizler verildiğini, son yapılan görüşmelerde Rumlar’a harita verildiğini, kendisi cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu haritayı bulamadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk tarafının Annan Planı’na ‘evet’ dediğini anca Kıbrıs Rum tarafının ‘hayır’ demesine rağmen Avrupa Birliği’ne tek taraflı alındığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, söz verilmesine rağmen Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoların kaldırılmadığını kaydetti.

Kıbrıs Türkleri’nin arkasında Türkiye ve Türk dünyası olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na gözlemci üye olduktan sonra statüsünün yükseldiğini ifade etti.

Orgeneral Metin Gürak da kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye için Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu belirterek, her zaman Kıbrıs Türkleri’nin yanında olduklarını, Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini ve haklı davayı desteklediklerini dile getirdi.

Orgeneral Metin Gürak, Pile’de tamamen insani ihtiyaçlar ile başlatılan yol yapım çalışmalarına karşı BM Barış Gücü’nün gösterdiği tarafsızlık ilkesine aykırı tutumun kabul edilemez olduğunu, ayrıca Limasol’da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Orgeneral Metin Gürak konuşmasının devamında, Genel Kurmay Başkanı olduktan sonra ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştirdiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başta olmak üzere tüm Türk Halkı’nın selamlarını getirdiklerini kaydetti.