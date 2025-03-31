Tatar, mesajında Volkan Konak’ın Kıbrıs’a ve Kıbrıslılara olan sevgisini vurgulayarak, ünlü sanatçının “Kuzey’in Oğlu” olarak hafızalarda kalacağını belirtti.

Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ünlü ses sanatçısı, Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları çok seven Volkan Konak, çok sevdiği Kıbrıs’ımızda, bayramın ilk gecesi sahnede geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bizlerin de çok sevdiği Kıbrıs aşığı Volkan Konak’ın zamansız vefatı hepimizi yasa boğmuştur.

‘Kuzey’in Oğlu’ Volkan Konak bir Karadeniz çocuğuydu. Yıllarca sık sık sahne aldığı ülkemizde, Karadeniz ile Kıbrıs arasında güçlü bir kültür köprüsü oluşturmuş, büyüleyici sesinden ‘Mağusa Limanı’nı okuyuşu kulaklarımızdan hiç çıkmayacaktır.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm hayranlarına başsağlığı dilerim. Mekânı cennet olsun.”