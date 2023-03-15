Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Maslahatgüzar Özlem Demir ile diğer yetkililerin katıldığı törende, depremde yaşamını yitirenler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

-Tatar: “Yüreğimiz parçalandı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat tarihinden beridir yaşadıkları acıyı dile getirdi, yüreklerinin parçalandığını söyledi.

Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden devlet ve halk olarak tek yürek olduklarını ama çocukları kurtaramadıklarını ifade eden Tatar, “Büyük acı yaşadık, unutmamız mümkün değildir” dedi.

Tatar, devlet ve kurum kuruluşlar yanında şirketler ile gönüllülerin de büyük bir cesaretle çalışmalara katkı koyduğunu ifade ederek, “Cesaretinizi yürekten takdir ediyoruz, minnet duygularımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

Devletin, doğal afetlerde ortaya koyduğu arama kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çeken Tatar, “Siz gönüllü kahramanları tebrik ederim” dedi, acılarının büyük olduğunu ve el birliğiyle birlik beraberlik içerisinde devletin yapısını güçlendirmek, çocuklara güzel bir gelecek bırakmanın görevleri olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de Türk Devletleri Teşkilatı toplantılarına katılmak üzere Ankara’ya gideceğini ifade ederek, orada, arama kurtarma afet durumunda birlikte yapılacak çalışmaları değerlendirileceklerini dile getirdi.

Tatar, orada, KKTC’nin her zaman afet durumunda ülkelerin yanında olacağı mesajını vereceklerini söyledi.

“Acımız sonsuzdur” diyen Tatar, geçmiş olsun dileklerini iletti, Şampiyon Melekler ile hayatını kaybeden diğer vatandaşlara rahmet diledi.

Tatar, Türkiye’de yaşanan sel felaketinden dolayı da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı’nda 10 Mart Cuma günü düzenlenen törende de, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde arama-kurtarma, yardım ve katkı faaliyetlerinde bulunan devlet kurumlarında çalışan personele teşekkür ve takdir belgeleri takdim edilmişti.