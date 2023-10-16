“Netice itibarıyla Azerbaycan’la ilişkilerimiz artık yeni bir döneme girmiştir” diyen Tatar, bugüne kadar birçok temas yapıldığını ancak bu ziyaret ardından verilecek talimatlar sonucunda turizm, yükseköğrenim, iş ilişkileri, kültür ve sanat gibi alanlarda ilişkilerin gelişeceğini gördüklerini ve bundan umutlandıklarını belirtti.

Ziyaret boyunca Azerbaycan halkının gösterdiği olağanüstü ilgi ve alakanın yanında, basının da kendilerine büyük ilgi gösterdiğini belirten Tatar, ziyaretin çok ses getirdiğini ifade etti; tüm Azerbaycan halkına teşekkürlerini iletti.

Tatar, “Azerbaycan’la olan tarihi ve kadim bağlarımızın bir kez daha bu ziyaret vesilesiyle güçlendiğini gördük ve bunun memnuniyeti içerisinde ülkeye döndük” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’da 4 gün boyunca süren temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkeye döndü. Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte eşi Sibel Tatar ve Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan temaslarına ilişkin Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yanında Cumhurbaşkanı’nı havalimanında karşılayan Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da hazır bulundu.

“Önümüzdeki süreçte temasların nasıl artırılabileceğini tartıştık”

Tatar açıklamasında, Azerbaycan ziyaretini “çok başarılı ve verimli” olarak değerlendirerek, kendilerine gösterdikleri olağanüstü ilgi ve alakadan dolayı tüm Azerbaycan halkına teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan’da yaptıkları temaslara değinen Tatar; Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun Türk Devletleri Teşkilatı Kültür Bakanları toplantısına katıldığını, bunun yanında dün akşam Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın (TÜRKSOY) etkinliğinde yer aldıklarını ve burada Kıbrıslı Türk Sanatçı Begüm Tekakpınar’ın da içlerinde olduğu birçok Türk Dünyası sanatçılarının son derece etkileyici performanslar sergilediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu etkinlikte, binlerce yıllık geçmişiyle, tarihiyle, aynı kültürün temsilcileri olarak birlik ve beraberlik içerisinde bir araya gelindiğini söyleyerek, bu nedenle TÜRKSOY’un kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti.

Azerbaycan’a içerisinde turizmcilerin, eğitimcilerin, sanatçıların ve iş insanlarının yer aldığı güçlü bir ekiple gittiklerini ve orada bakanlarla yaptıkları toplantılar ve katıldıkları kültürel etkinliklerin yanında, turizm, eğitim gibi birçok alanda temasların gerçekleştirildiğini kaydeden Tatar, bu alanlarda ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini ve gelecekte temasların nasıl artırabileceğinin görüşüldüğünü belirtti.

“Netice itibarıyla Azerbaycan’la ilişkilerimiz yeni bir döneme girmiştir”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabulü ve Aliyev’in Kıbrıs Türk halkına destek belirtmesinin öneminin altını çizen Tatar, kabulde Aliyev’in Kıbrıs Türk halkının izolasyon ve ambargolar altında büyük bir haksızlıkla karşı karşıya olduğunu ancak zaman içerisinde bu sıkıntıların birlik ve beraberlikle aşılabileceğini söylediğini, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak yer almasının ve çeşitli alanlarda temsil edilmesinin önemli olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıda, ayrıca, Karabağ’da verilen mücadelenin konuşulduğunu ve bu süreci yakından izleyen Kıbrıs Türk halkının desteklerinin Azerbaycan halkı için çok önemli olduğunun vurgulandığını dile getirdi.

“Netice itibarıyla Azerbaycan’la ilişkilerimiz yeni bir döneme girmiştir” diyen Tatar, bugüne kadar birçok temas yapıldığını ancak bu ziyaret ardından verilecek talimatlar sonucunda turizm, yükseköğrenim, iş ilişkileri, kültür ve sanat gibi alanlarda ilişkilerin gelişeceğini gördüklerini ve bundan umutlandıklarını belirtti.

“Ziyaretin Aliyev’in Cumhurbaşkanı seçilmesinin 20’nci yılına denk gelmesi de ayrı bir anlam katmıştır”

Azerbaycan’a ziyaretlerinin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Cumhurbaşkanı seçilmesinin yirminci yıl dönümüne denk gelmesinin de ziyarete bir anlam daha kattığını söyleyen Tatar, dün Hankendi bölgesinde Azerbaycan bayrağının Aliyev tarafından göndere yükseltilerek Karabağ’daki zaferin taçlandırılmasının da kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Tatar, bugün ise KKTC Bakü Temsilciliği’nde çeşitli sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiğini ve toplantılar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, burada Azerbaycan basınının ilgisine dikkat çekerek, ziyaretin çok ses getirdiğini dile getirdi.

Tatar, “Azerbaycan’la olan tarihi ve kadim bağlarımızın bir kez daha bu ziyaret vesilesiyle güçlendiğini gördük ve bunun memnuniyeti içerisinde ülkeye döndük” ifadelerini kullandı.

Bu organizasyonu yaparak, heyetleri oluşturan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na teşekkürlerini ileten Tatar, bugün Başbakan Ünal Üstel tarafından düzenlenen basın toplantısında da heyette yer alan örgüt temsilcilerinin ve iş insanlarının bu ziyaretten memnun kaldıklarını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tatar, bunun yanında, Başbakan Ünal Üstel’e, ilgili bakanlara ve orada KKTC’yi başarıyla temsil eden herkese teşekkürlerini sundu.