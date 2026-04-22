Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan 1920’nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiği tarihi dönüm noktası olduğunu belirten Tatar, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesinin, geleceğin teminatı olan çocuklara duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının da tarih boyunca kendi iradesine, özgürlüğüne ve egemenlik hakkına sahip çıktığını ifade eden Tatar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü yönündeki mücadeleyi görev süresi boyunca savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini belirtti. Tatar, “Halkımızın kendi devlet çatısı altında özgür, güvenli ve onurlu bir geleceğe sahip olması en büyük hedefimizdir.” dedi.

KKTC’nin tanınması yönünde yürütülen diplomatik çabaların, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alması amacı taşıdığını söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarının görmezden gelinmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Tatar, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının yol göstermeye devam ettiğini belirterek, çağdaşlık, bağımsızlık, milli birlik ve egemenlik anlayışının devleti daha güçlü yarınlara taşıyacak temel değerler olduğunu ifade etti.

Çocukların ülkenin umudu ve milletin geleceği olduğunu, iyi eğitim almış bireyler olarak yetişmelerinin en büyük arzuları olduğunu dile getiren Tatar, başta çocuklar olmak üzere tüm halkın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı; şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.