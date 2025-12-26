Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:

"Benim Rauf Raif Denktaş’a olan saygımı ve bağlılığımı sorgulamak kimsenin haddi değildir. Denktaş ismini siyasi çıkar için kullananlardan hiçbir zaman olmadım; aksine onun devlet anlayışını, egemenlik duruşunu ve Kıbrıs Türk halkı için verdiği mücadeleyi her platformda savundum.

Rahmetli Denktaş’a duyduğum saygı samimidir, süreklidir ve siyasete göre şekil değiştirmez. Bugün beni hedef alarak yapılan açıklamalar, gerçeği yansıtmadığı gibi iyi niyetten de uzaktır. Denktaş’ın adını gerçekten yaşatmak, onu polemik malzemesi yapmakla değil, onun çizgisini korumakla olur.

Devlet kurumları kişiler üzerinden değil, hukuk ve kurallar üzerinden değerlendirilir. Hiçbir yapıya, binaya ya da kuruma şahsi niyetle yaklaşmadım. Görev sürem boyunca da kimseye karşı kasıtlı, saygısız ya da dışlayıcı bir tutum içinde olmadım.

Denktaş soyadının yıllarca siyasette nasıl kullanıldığını herkes bilirken, bugün çıkıp bana “istismar” ithamında bulunulmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Benim durduğum yer nettir: Rauf Raif Denktaş bu halkın ortak değeridir, kimsenin kişisel tartışma konusu değildir.

Siyaseti kırgınlıkla, ima ile, suçlamayla değil; sorumlulukla yapmak gerekir. Ben bugüne kadar bu sorumluluktan sapmadım, bundan sonra da sapmam."