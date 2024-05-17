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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın son temasları ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili 'istifa et' açıklamalarını değerlendiren Tatar, “Tufan Erhürman benim Türkiye ile aramı açmaya çalışıyorsa boşuna uğraşıyor” dedi.

“Ben hayatımda ne döneklik ne de yavşaklık yaptım”

Tatar, konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

‘Sayın Erhürman, boşuna uğraşıyor. Benim anavatanım Türkiye’dir, bölgenin en güçlü ülkesidir. Türkiye ile ilişkilerin sürdürülmesinde büyük emeklerim vardır bunu herkes biliyor. Crans Montana’dan sonra federal bir temelde anlaşmanın mümkün olmadığını söyledik. Türkiye bizim yeni siyasetimize tam destek verdi. Kıbrıs’ta artık iki devletli çözüm kaçınılmazdır. Bir çözüm olacaksa ve müzakere masasına oturulacaksa egemen eşitlik ve uluslararası statü teyit edilmelidir. Ben hayatımda ne döneklik ne de yavşaklık yaptım. Bir siyaset değişikliği olur ve “federasyon görüş” derlerse evime giderim. Mert olacaksınız, söylediğinizin arkasında duracaksınız. Kimse kimsenin onuru ile oynayamaz. Sen kimsin de bana ‘istifa et’ diyorsun?’

“Entrikalar yaratıyorlar, oyunlar oynuyorlar”

Kendi siyasetinin açık ve net olduğunu vurgulayan Tatar, ‘Siyaset değişiyor, federasyon görüşülecek’ söylemlerinin entrika söylemler olduğunu belirtti, Türkiye ile çok yakın çalıştıklarını ve tam uyum içerisinde olduklarını söyledi.