Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Müşaviri Vekili Behlül Doğanalp'i kabul ederek, görüştü. Kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kurban Bayramı dolayısıyla yürütülen yardım ve bağış faaliyetlerini önemsediğini belirtti.



Kurban Bayramı'nın, birlik ve beraberliğin pekiştiği, paylaşmanın öneminin hatırlandığı özel bir gün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim kampanyasına bağışta bulunarak destek oldu.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Müşaviri Vekili Behlül Doğanalp ise, duyarlılık başlığı altında yapılan bu kampanya hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bilgi vererek, yaptığı kurban bağışından dolayı teşekkürlerini sundu.

Doğanalp, Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği içerisinde “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” temasıyla gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesim programı kapsamında bu yıl başta yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 78 ülke 348 bölgede Türk milletinin emaneti 747 bin 052 hisse kurbanı keserek 34 Milyon 737 bin 918 kişiye kurban eti ulaştırıldığını belirterek, bu kampanyanın ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşattığını ifade etti.