Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, okulda mutlu bir aile ve pırıl pırıl çocukları gördüğünü dile getirerek, çocuklara verdiği öğütte hem derslere çalışmalarını hem de spor ve sanat gibi sosyal etkinliklere zaman ayırmalarını söyledi.

Tatar, farklı iyilik projelerinin okulda yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, sosyal bağların güçlenmesinin önemini dile getirdi.

Ülkeninn güzelliklerinin değerini bilmek gerektiğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, çevreci anlayış ve tasarruf yapma vurgusu yaptı.

Öğretmenlerini unutmadığını belirten Tatar, öğrencilere öğretmenlerin değerini bilmeleri ve sosyal ilişkilere önem vermeleri gerektiğini söyledi.

Güçlü bir KKTC için uğraş verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, geçmişte verilen mücadeleyi taçlandırmanın gelecek nesillerin görevi olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Çalışınız, üretiniz, birbirinize sarılınız, seviniz, okul derslerini en iyi şekilde öğrenmeye çalışınız” dedi.

Okul yıllarını çok iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde de bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm öğrencilere derslerinde ve yaşamlarında başarılar diledi.