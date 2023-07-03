SIKINTILARA KISA BİR MOLA VERDİK…

6 günlük Bayram tatili ile birlikte esnaf biraz olsun rahat bir nefes alırken, turizm sektörü de bayram yoğunluğu yaşadı. Yurt dışına tatiline giden vatandaşlar Türkiye ve Avrupa’yı tercih ederken, yurt içinde ise Karpaz bölgesi tercih edildi. Ekonomik sıkıntıların bir kenara bırakıldığı bayram tatili sonrasında mesai bugün başladı.

BAYRAMDA VATANDAŞA ZAM SÜRPRİZİ…

Ancak tatilde 6 günlük mola verilen sıkıntılar vatandaşın karşısında duruyor. 4 Temmuz itibariyle ekmek zammı yeni haftada bizi karşılarken, bayramda KIB-TEK tariflerinin zamlanması da vatandaşa bayramı zehir etti. Dövizin hızlı artışı nedeniyle birçok ürüne önümüzdeki günlerde zam gelmesi bekleniyor.

BAYRAMDA TRAFİK TERÖRÜ DURMADI…

Öte yandan Kurban Bayramı tatilinde, 1’i ölüm, 13’ü yaralanma, 24’ü ise hasarla sonuçlanan toplam 38 trafik kazası meydana geldi. Halkın huzur ve güven ortamı içerisinde bir bayram geçirmesi adına Polis Genel Müdürlüğü tarafından bayram süresince emniyet tedbirleri artırıldı ve özellikle trafik denetimlerine aralıksız devam edildi.

ÖĞRENCİLER ÇAVUŞOĞLU’NDAN GELECEK HABERİ BEKLİYOR…

Bayram sonrasında diğer bir gündem maddesi ise Öğretmenler Yasası’nın meclise gelmesi ile birlikte eyleme giden Öğretmen Sendikaları nedeniyle dönem sonu sınavlarının yapılamamasından dolayı mağdur olan yüzlerce öğrenci için Bakan Çavuşoğlu’nun hafta içi konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

