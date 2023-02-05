Yeşil atıkların gübreye, plastik atıkların da geri dönüştürülerek çöp poşeti ve damlama sulama borularına dönüştürüldüğünü aktaran Orçan, otobüs durağı hakkında da bilgi verdi.

Sıfır maliyet ile birlikte atıklar sayesinde hayata geçirilen durak hakkında BRT’ye konuşan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan , cam atıkların geri dönüştürülmesiyle, 120 ton kumun dağlardan alınmasının engellendiğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi ’nin başarılı bir şekilde yürütüldüğü Tatlısu ’da cam atıklarından otobüs durağı yapıldı.

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