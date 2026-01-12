Her iki komitenin üyeleri, toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi.

Öztürkler konuşmasında, AB gibi stratejik bir konuda iki Meclis’in aynı çatı altında buluşarak bilgi ve tecrübe paylaşmasının önemine dikkat çekti. Öztürkler, Avrupa Birliği’nde Güney Kıbrıs Dönemi Başlarken TBMM’nin, KKTC’nin yanında güçlü duruş sergilemesi çok önemlidir” dedi.

KKTC’nin AB uyum sürecinde TBMM’nin birikiminden yararlanmasının, hem yasaların uyumlaştırılması hem de uluslararası alanda daha güçlü bir duruş sergilenmesi açısından kritik olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türkiye tarafından milli dava olarak görülmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, AB uyum yasaları kapsamında Kıbrıs Türk halkını daha çağdaş normlara taşıyacak düzenlemeler için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

TBMM’nin KKTC’ye verdiği siyasi desteğin, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesine güç kattığını belirten Öztürkler, Güney Kıbrıs’ın tek taraflı AB üyeliğinin ve son dönemde devraldığı dönem başkanlığının çifte standartların açık göstergesi olduğunu söyledi, Güney Kıbrıs’ın AB’ye kabul edilmesini büyük bir hata olarak nitelendirdi.

Bazı çevrelerin Türkiye’yi “işgalci” gibi göstermeye çalıştığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade eden Öztürkler Rum liderliğinin AB platformlarını propaganda amacıyla kullandığını, tarihi gerçekleri çarpıtarak Türk tarafını haksız göstermeye çalıştığını belirtti.

1960 ortaklık devletinden dışlanma, 1974 öncesi saldırılar ve Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu gibi tarihsel olguların görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Öztürkler, dünyayı gerçekleri görmeye davet etti.

Güney Kıbrıs’ın silahlanma faaliyetlerinin adanın jeopolitik dengelerini olumsuz etkilediğini belirten Öztürkler, Türkiye ile tam bir eşgüdüm içinde hareket ettiklerini vurguladı.

KAYATÜRK:

TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk de, KKTC’nin Türkiye için yalnızca dost ve kardeş bir ülke değil, aynı zamanda “tarihsel bir sorumluluğun, ortak kaderin ve milli davanın ayrılmaz bir parçası” olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta adil ve sürdürülebilir bir çözümün ancak Ada’daki gerçekler dikkate alınarak sağlanabileceğini belirten Kayatürk, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

KKTC’nin uluslararası alanda daha saygın bir konuma ulaşması için ortak çalışmaların süreceğini vurgulayan Kayatürk, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin milli dava doğrultusunda eşgüdüm içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Parlamenterler arasındaki diyaloğun karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulması gerektiğini söyleyen Kayatürk, diğer Türk Devletleri parlamentolarıyla da benzer dostluk grupları kurulması yönünde çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Türkiye’nin KKTC’ye desteğini her koşulda sürdüreceğini belirten Kayatürk, uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ifade etti.