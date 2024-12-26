Merkez Bankası, faiz indirim döngüsü için ilk adımı attı.

TCMB, aralık ayında politika faizini piyasa beklentilerinin biraz üstünde 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti.

Böylece 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gidilmiş oldu.

Asgari ücrete yüzde 30'luk zammın ardından piyasalarda, 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi güçlenmişti.

250 baz puanlık indirim beklentilerinin de masada olduğu belirtiliyordu.

TCMB, bu yılın mart ayında politika faizini yüzde 50'ye yükseltmiş ve sonraki 9 toplantıda sabit tutulmasına karar vermişti.

Merkez Bankası, en son faizi Şubat 2023'te yüzde 9,5'ten yüzde 8,5'e indirmişti.

FAİZ KORİDORU DARALTILDI

Para Politikası Kurulu, daha önce 300 baz puan olan faiz koridorunun -/+ 150 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.

Faiz koridoru merkez bankasının gecelik borç alma ve verme faizleri arasındaki pencere olarak tanımlanıyor. Bankaların günlük olarak borç alıp verdiği faiz oranlarının alt ve üst sınırlarını belirleyen aralığı ifade ediyor.

Böylece faiz koridorunun alt bandını oluşturan gecelik borç alma faizi yüzde 46, üst bandını oluşturan gecelik borç verme faizi ise yüzde 49 oldu.

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARI RİSK UNSURU"

"Para Politikası Kurulu'nun metninde şu ifadeler yer aldı:

"Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

SIKI PARA POLİTİKASI VURGUSU

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirası'nda reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

İLAVE ADIMA KAPI AÇIK BIRAKILDI

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.