Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin 40’ıncı kurul yıl dönümü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Firkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti’nin (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapacağı bildirildi.
GKK’dan yapılan açıklamada, 15 Kasım’da 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanı’nda, TCG Bartın (F-504) ise Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.