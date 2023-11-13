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GKK’dan yapılan açıklamada, 15 Kasım’da 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG Giresun (F-491) Girne Yat Limanı önlerinde alargada, TCG Burakreis (S-359) Girne Limanı’nda, TCG Bartın (F-504) ise Gazimağusa Limanı’nda halkın ziyaretine açılacağı duyuruldu.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC’nin 40’ıncı kurul yıl dönümü kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Giresun Firkateyni (F-491), TCG Burakreis Denizaltısı (S-359) ve TCG Bartın Korveti’nin (F-504) KKTC’de liman ziyareti yapacağı bildirildi.

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