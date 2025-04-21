Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem Hücumbotu (P-334) ve TCG Burakreis Denizaltısı’nın (S-359) KKTC’de liman ziyareti yapacağını duyurdu.
Güv.K.K Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, 23 Nisan 2025 tarihinde TCG Burakreis Denizaltısı’nın (S-359) 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda, TCG Meltem Hücumbotu’nun (P-334) ise yine aynı saatler aralığında Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.