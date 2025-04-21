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Güv.K.K Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, 23 Nisan 2025 tarihinde TCG Burakreis Denizaltısı’nın (S-359) 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında Girne Turizm Limanı’nda, TCG Meltem Hücumbotu’nun (P-334) ise yine aynı saatler aralığında Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacağı bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem Hücumbotu (P-334) ve TCG Burakreis Denizaltısı’nın (S-359) KKTC’de liman ziyareti yapacağını duyurdu.

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