ABD'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan "Bundan sonraki stratejimiz, en büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" dedi.

IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği Washington'a Peterson Institute for International Economics panelinde konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.

Türkiye ekonomisini rahatsız eden sorunlar olduğunu, cari açığın ülkeyi kırılgan hale getirdiğini aktaran Karahan, enflasyon beklentilerinin yüksek olmasının da yatırım ortamını ortamı açısından olumsuz olduğunu dile getirdi.

Para politikası otoritesi olarak şu anda enflasyonu düşürmeye çalıştıklarını ve geçen yıl Haziran ayından itibaren politika faizini hızlı bir şekilde yükselttiklerini söyledi.

Enflasyon yüzde 73 ile yüzde 75 arasında tepe yapacağını, hedefin bu yıl sonu için yüzde 36, gelecek yılı için yüzde 14 ve sonraki yıl içinde yüzde 9 olmak üzere tek hane olduğunu dile getiren Karahan, yüzde 5'lik resmi hedefe ulaşmak istediklerininin altını çizdi.

"Talebi yakından takip ediyoruz. Faiz artışları talepte bir miktar normalleşme sağladı" diyen Karahan, "Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak zor ama ne gerekiyorsa yapılacak" ifadelerini kullandı.

Daha yapılması gerekenler olabileceğini belirten Karahan, "Güvenin yeniden tesis edilmesi için önemil adımlar attık, bundan sonra da ne gerekiyorsa yapılacak diyebilirim" dedi.