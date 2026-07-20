20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yılı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova Fırkateyni (F-496) bugün KKTC’de liman ziyareti yapıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) ve TCG Zıpkın Hücumbotu (P-336) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Gökova Fırkateyni (F-496) ise Girne açıklarında demir yerinde halkın ziyaretine açılıyor. TCG Gökova Fırkateyni’ne ziyaret Girne Antik Limanı’ndan deniz vasıtası ile sağlanacak.