

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ülkede yaşanan “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmalarına ve ekonomik buhrana dikkat çekerek, bu şartlarda seçimler için 2027’yi beklemenin bir zulüm olacağını söyledi, bu yıl sonuna kadar bir erken seçim öngördüğünü belirtti

Çeler: Bir dönem hükûmette bulunmuş bir partiyiz ve yaptıklarımız halen daha konuşuluyor

Hakikat TV’de yayınlanan “Kıbrıs’ın Sesi” programında Ceren Ercih’in sorularını yanıtlayan Çeler, TDP’nin yeni dönemine dair değerlendirmelerde bulundu ve partinin hükümet etme liyakatine sahip olduğunun herkes kabul edildiğini vurguladı.

Çeler, “Sonuçta bir dönem hükûmette bulunmuş bir partiyiz ve o dönem yaptıklarımız halen daha konuşuluyor. Bu kadar kısa dönemde bile unutulmayacak işler yapılması, bizim uzun dönem hükümette bulunmamız halinde ne adımlar atabileceğimizin küçük bir göstergesidir” dedi.

“Toplum seçimini yaparken, seçenekleri teraziye koyup yaparsa biz iktidara da geliriz”

Ülkede ciddi bir kamplaşma, ötekileştirme, kutuplaşma yaşandığına dikkat çeken Çeler, özellikle “ötekileştirilmenin” çok kötü bir ayrılıkçı politika olduğunu, kendilerinin buna her zaman karşı çıktığını ancak bazı siyasilerin hala bundan beslendiğini kaydetti.

“Toplum seçimini yaparken, seçenekleri teraziye koyup yaparsa biz iktidara da geliriz” diyen Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, sadece işverenleri suçlayarak ve genelleme yaparak ceza kesme eğiliminde olmadığını hatırlattı, yasanın verdiği yetkiyle, adil bir şekilde herkese, ayırım yapmadan, gidip denetimlerini yaptıklarını gerek uyarı gerekse ceza kesme uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirtti.

“Bu ortamda seçimler için 2027 beklemek zulümdür”

Ülkede yaşanan “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmalarına dikkat çeken Çeler, şimdiki hükümetin kendi çevresinde bulunan bu kadar çok insanın yargılanıyor olmasının ve toplumun da hükümete olan güven ve inancını yitirmiş olmasının, 2027 seçimlerini beklemeyi bir zulüm haline getirdiğini kaydeden Çeler, bu yılın sonuna kadar bir eken seçime gidilmesini öngördüğünü kaydetti.

Çeler, “Çünkü sadece ekonomik sıkıntılar yoktur. Buna karşılık hükümetin doğru önlemleri almaması da vardır. Ekonomik olarak avantajımız da vardır; güneyden kuzeye gelip alışveriş yapılması gibi. Bizim en büyük gelir kaynaklarımızdan biri turizm diğeri de öğrencilerdir. Ama öğrenci konusu da yaşanan bu karışıklıklardan olayı kaosa dönüştü” dedi.

“Öğrenci sayısında düşüş yaşanabilir”

Ülkeye gerçekten eğitim için gelen kaliteli öğrencilerin, bu yaşanan sıkıntılardan sonra çok büyük ihtimalle önümüzdeki yıl gelmeyeceğini ve öğrenci sayısında hatırı sayılır bir düşüş yaşanacağını söyleyen Çeler, bunun da ekonomiye bir darbe daha vuracağını belirtti.

Çeler, “Bugün bu ülkede çok ciddi güvenlik sorunları var. Devlet bununla ilgili bir seferberlik başlattı mı? Bu ülkede takım tutar gibi parti tutmamızın verdiği sonuçlardır bunlar” ifadelerini kullandı.