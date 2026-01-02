TDP Tarım ve Çevre Komitesi, Hayvancılar Birliği’nin iki gün önce yaptığı açıklamaların ardından hayvancılık sektöründe yaşanan krizin artık “beklemeye, oyalamaya ve günü kurtarmaya” bırakılmayacak boyuta ulaştığını belirterek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı acil ve somut adım atmaya çağırdı. Komite, “Hükümet edemeyenler bari hayvanları aç bırakmasın” vurgusuyla, yem/arpaya erişimde yaşanan tıkanmanın üretimi çöküşe sürüklediğini kaydetti.

TDP Tarım ve Çevre Komitesi, Hayvancılar Birliği Başkanı Adil Onalt ile bugün yapılan telefon görüşmesinde, krizin sahadaki tablosunun bir kez daha doğrulandığını vurguladı. Onalt’ın, “Bakanlıktan hâlâ herhangi bir geri dönüş olmadı. Arpa bugün de gelmedi, getirmediler” ifadeleri, üreticinin yine yalnız bırakıldığı gözler önüne serdi.

“TÜK YASAYA RAĞMEN ARPA TEMİN EDEMEDİ”

Komite, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yasası’nın yönetenlere yeterli miktarda ve uygun kalitede yemlik arpa bulundurma yükümlülüğü getirdiğine dikkat çekerek, arpanın bulunmamasının açık bir sorumluluk ve yönetememe göstergesi olduğunu vurguladı. Yasa gereği arpanın yalnızca TÜK veya TÜK’ün yetkilendirdiği gerçek ya da tüzel kişiler tarafından alınıp satılabildiğine işaret eden Komite, buna rağmen ne TÜK’ün arpa temin ettiğini ne de krizi aşmaya yönelik bir çözüm ürettiğini belirtti. Bu ihmalin sonucunda hayvanların aç kaldığını, bunun da et ve süt veriminde ciddi düşüşe yol açtığını kaydeden Komite, kaybedenin yalnızca üretici değil, tüm hayvancılık sektörü olduğunu ifade etti.

TDP Tarım ve Çevre Komitesi, hayvancıların eş zamanlı olarak şap hastalığıyla mücadele ederken yem temininde de ciddi sıkıntı yaşadığını vurgulayarak, bu koşullarda üretimin sürdürülebilirliğinin kalmadığını belirtti. Toprak Ürünleri Kurumu’nu (TÜK) yönetenlerin, yasayla kendilerine verilen görevleri açıkça yerine getirmediğine dikkat çeken Komite, yemlik arpa temin edilmemesinin yalnızca bir ihmal değil, kamu sorumluluğunun ihlali anlamına geldiğini ifade etti. Komite, “Yasa gereği yapılması zorunlu olan bir görevin yerine getirilmemesi, açıkça yasaya aykırı bir durumdur” değerlendirmesinde bulundu.

Hayvancılar Birliği’nin açıklamalarında küçükbaş üretiminin desteklenmemesi nedeniyle “bitme noktasına geldiği” vurgusunun altı çizilirken, TDP Tarım ve Çevre Komitesi, üreticinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda geleceğe dair umudunun da eridiğini kaydetti. “Üretim sektörünü ayakta tutmak yerine köstekleyen bir anlayışla karşı karşıyayız” denilen açıklamada, özellikle küçükbaşta hiçbir hibe ve katkı olmamasının, sektörü tasfiye anlamına geldiği belirtildi. Komite, üreticinin arpa bulamazken zam konusunun konuşulmasını ise acizlik olarak niteledi.

TDP Tarım ve Çevre Komitesi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na şu çağrıyı yaptı:

Arpa/yem tedarik krizine derhal müdahale edilmesi,

Üreticinin önünü göreceği şeffaf bir tedarik ve dağıtım takvimi açıklanması,

Kuraklık ve girdi maliyetleri karşısında üretimi ayakta tutacak destek mekanizmalarının devreye alınması,

Sahada yaşanan mağduriyetin “açıklama” ile değil, “icraat” ile giderilmesi.

Açıklamada, “Bu ülkenin üretim kültürü bir günde kurulmadı. Hayvanların aç kalması yalnızca bir sektörün sorunu değildir; toplumun gıda güvenliği, kırsalın yaşamı ve ülkenin geleceğidir” denildi.