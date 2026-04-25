Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), genişletilmiş Parti Meclisi toplantısında 50. yıl vizyon belgesini kamuoyuyla paylaştı.

Toplantıda ayrıca partinin yeni web sitesi ile TDP Yanımda (tdpyanimda.org) uygulaması tanıtılırken, komitelerin güncellendiği, politika üretim sürecinin hız kazandığı ve gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Mali şeffaflık konusunda da detaylı bilgilendirme yapılan toplantıda, partinin kurumsal yapısının güçlendirildiği mesajı verildi.

ZEKİ ÇELER: TDP'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER OLACAK... BİZ YÖNÜMÜZÜ BİLİYORUZ

Toplantıda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, partinin 50 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, yeni dönemin güçlü bir dönüşüm süreci olacağını ifade etti.

Çeler, şunları söyledi:

“TDP’yi değiştirmek isteyenler olacak. Baskı kurmaya çalışanlar olacak. Ama biz yönümüzü de, yolumuzu da biliyoruz. Çünkü biz bir günü değil, bu ülkenin geleceğini konuşuyoruz.”

Partinin geçmişten aldığı güçle geleceğe yürüdüğünü vurgulayan Çeler, değişim sürecinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Değişimden korkan değil, değişimi yöneten bir anlayışla ilerliyoruz. Bu parti, 50 yıllık bir birikimin üzerine kuruludur. Ama aynı zamanda geleceğin de partisidir.”

Çeler, TDP’nin temel ilkelerinin dürüstlük, liyakat ve toplumsal fayda olduğunu vurgulayarak, bu değerlerden taviz verilmeyeceğini ifade etti.

REDİF EKİNCİ: ARTIK TDP'YE ULAŞMAK DAHA KOLAY

Toplantıda söz alan TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci ise partinin dijital dönüşüm adımlarına dikkat çekti.

Yeni web sitesi ve TDPyanimda.org platformunu tanıtan Ekinci, vatandaşla doğrudan iletişimi güçlendirecek bir yapı kurduklarını belirtti.

“Artık TDP’ye ulaşmak daha kolay, daha hızlı ve daha şeffaf. Bu platform yalnızca bir iletişim aracı değil; aynı zamanda katılımın ve ortak aklın merkezi olacak.”

Ekinci, güncellenen komitelerle birlikte politika üretim sürecinin daha sistemli ve hızlı hale getirildiğini ifade etti.

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, TDP’nin farklı alanlarda aktif çalışan komiteler aracılığıyla politika üretimini güçlendirdiği ve bu sürecin hız kazandığı vurgulandı.

Parti yönetimi, önümüzdeki dönemde ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyal politikalar başta olmak üzere birçok alanda somut projelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Mali şeffaflık konusunun da gündeme geldiği toplantıda, parti içi süreçlerin açık ve denetlenebilir şekilde yürütüldüğü ifade edildi.

TDP, 50. yıl vizyon belgesiyle birlikte hem kurumsal yapısını güçlendirmeyi hem de topluma yönelik politikalarını daha görünür hale getirmeyi hedefliyor.