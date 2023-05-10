Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi'nde adayı kıdemli eski yargıç, hukukçu Tacan Reynar oldu.

Trafiğe bir can daha! Gencecik yaşında hayatını kaybetti Trafiğe bir can daha! Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Merkez Lefkoşa'da düzenlen aday tanıtım etkinliğinde Tacan Reynar ismi ilan edildi.