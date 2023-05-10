Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi'nde adayı kıdemli eski yargıç, hukukçu Tacan Reynar oldu.
Merkez Lefkoşa'da düzenlen aday tanıtım etkinliğinde Tacan Reynar ismi ilan edildi.
Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçimi'nde adayı kıdemli eski yargıç, hukukçu Tacan Reynar oldu.
Merkez Lefkoşa'da düzenlen aday tanıtım etkinliğinde Tacan Reynar ismi ilan edildi.
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