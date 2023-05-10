Bunlar da ilginizi çekebilir

Trafiğe bir can daha! Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Trafiğe bir can daha! Gencecik yaşında hayatını kaybetti

Toplumcu Demokrasi Partisi'nin ( TDP ) 25 Haziran Milletvekilliği Ara Seçim i'nde adayı kıdemli eski yargıç, hukukçu Tacan Reynar oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.