Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

2.11.2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu çift şeritli yol üzerinde, Ayer ERŞAN (E-74), yönetimindeki HE 937 plakalı araç ile Lefkoşa - Güzelyurt Anayoluna Serhatköy Alt Geçidinden giriş yaparak ters şeritten Güzelyurt geliş istikametine girip ters şeritten Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden İnal Oduncuoğlu (E-50) yönetimindeki SZ 411 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle HE 937 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.